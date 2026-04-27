Seanca e radhës për president, Hamza: Nuk kemi marrë ftesë ende
Është thirrur edhe seanca e radhës lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Para kësaj seance, kreu i PDK-së, Bedri Hamza në një deklarim për Klan Kosovën është shprehur se ende nuk kanë ftesë. Mirëpo, i pyetur se a do të marrin pjesë nëse bëhet ftesa, ai është shprehur se nuk e di.
Lajme
