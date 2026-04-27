Çitaku: Ftesa për seancë erdhi në 20:26 – Kritikon seriozitetin për zgjedhjen e Presidentit

Lajme

27/04/2026 20:43

Deputetja e Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar pas thirrjes së seancës së jashtëzakonshme nga Lëvizja Vetëvendosje për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës.

Ajo ka bërë të ditur se njoftimi për pjesëmarrje në seancë u ka ardhur vetëm pak minuta para fillimit të saj, duke e cilësuar këtë qasje si të papranueshme.

“Pra, në ora 20:26 na vjen ftesa për seancë që duhet të mbahet në ora 20:30. Kaq serioz janë këta për të zgjedhur Presidentin”, ka shkruar Çitaku në Facebook. /Lajmi.net/

April 27, 2026

Haxhiu fton partitë politike të marrin pjesë në seancë

April 27, 2026

Fillon seanca e dytë e jashtëzakonshme për zgjedhjen e Presidentit

April 27, 2026

​Seanca për zgjedhjen e presidentit, deklarohet Zemaj

April 27, 2026

Berisha: Dy kandidatet e Vetëvendosjes për presidente nuk i njoh

April 27, 2026

​Irani ofron hapjen e Ngushticës së Hormuzit, por ka kërkesat e veta

April 27, 2026

Trump: Teherani mund ta kontaktojë SHBA-në nëse dëshiron negociata

Lajme të fundit

Haxhiu fton partitë politike të marrin pjesë në seancë

Fillon seanca e dytë e jashtëzakonshme për zgjedhjen e Presidentit

​Seanca për zgjedhjen e presidentit, deklarohet Zemaj

Berisha: Dy kandidatet e Vetëvendosjes për presidente nuk i njoh