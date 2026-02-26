Përleshje fizike në “Bregun e Diellit”, një person i lënduar përfundon në trajtim mjekësor
Lajme
Një përleshje fizike ka ndodhur mbrëmjen e sotme në lagjen “Bregu i Diellit” në Prishtinë, ku për pasojë një person ka mbetur i lënduar.
Rasti ka ndodhur rreth orës 21:00 në rrugën “Vëllezërit Gërvalla”. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Pllana.
“Sot rreth orës 21:00 kemi pranuar informatën për një përleshje fizike në rrugën ‘Vëllezërit Gërvalla’ në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Nga informatat fillestare, raportohet se një person ka mbetur i lënduar, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Personat e përfshirë në rast janë shoqëruar në stacion policor ndërsa njësitet relevante janë duke u marrë me sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, deklaroi Pllana.
Policia po vazhdon hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e incidentit./lajmi.net/