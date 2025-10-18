Përfundon numërimi i votave me postë në Dragash – Bexhet Xheladini dhe Shaban Shabani shkojnë në balotazh

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar tashmë numërimin edhe të votave me postë jashtë Kosovës për disa komuna. Një nga këto komuna është ajo e Dragashit. Nga rezultatet, kjo komunë do të shkojë në balotazh, pasi që asnjëri nga kandidatët s’ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për t’u shpallur fitues në raundin e parë.…

18/10/2025 15:53

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar tashmë numërimin edhe të votave me postë jashtë Kosovës për disa komuna.

Një nga këto komuna është ajo e Dragashit.

Nga rezultatet, kjo komunë do të shkojë në balotazh, pasi që asnjëri nga kandidatët s’ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për t’u shpallur fitues në raundin e parë.

Duhet shtohet se votat me kusht edhe të personave me nevoja të veçanta ende s’janë numëruar.

Rezultatet pas numërimit të votave me postë:

LDK – Bexhet Xheladini: 45.73%

PDK – Shaban Shabani: 27.95%

VV – Filiz Mustafa: 16.78%

VAKAT – Usmen Baldži: 5.21%

Nedžmidin Sejdilar: 4.33%

