Përfaqësuesja e Ambasadës amerikane takohet me komandantin e ri të KFOR-it, flasin për paqen dhe stabilitetin

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell, është takuar me komandantin e sapoemëruar të KFOR-it, gjeneralmajorin Roberto Vergori. Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, shkruan…

Lajme

21/10/2026 16:16

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell, është takuar me komandantin e sapoemëruar të KFOR-it, gjeneralmajorin Roberto Vergori.

Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, shkruan lajmi.net.

Ambasada ka ritheksuar përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e misionit të KFOR-it.

“Në takim u theksua rëndësia e stabilitetit dhe paqes në Kosovë dhe në rajon. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur misionin e KFOR-it në ruajtjen e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon”, thuhet në njoftim.

Gjeneralmajori italian Roberto Vergori mori drejtimin e misionit të KFOR-it gjatë këtij muaji, duke pasuar gjeneralmajorin turk Özkan Ulutaş.

KFOR-i është mision i udhëhequr nga NATO-ja, i cili kontribuon në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe lirisë së lëvizjes për të gjithë qytetarët në Kosovë. /Lajmi.net/

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