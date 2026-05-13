Përfaqësuesi i Izraelit në Eurovision “i shokuar” nga protestat gjatë gjysmëfinales
Konkurrenti i Izraelit në Festivalin e Këngës në Eurovision ka thënë se u habit nga protestat që i prishën performancën në gjysmëfinale, ka raportuar BBC.
Disa anëtarë të audiencës – përfshirë një me “Liri Palestine” të shkruar në gjoks – u larguan nga Wiener Stadthalle e Vjenës të martën në mbrëmje, pasi gjatë këngës u dëgjuan brohoritje “ndaloni gjenocidin”.
“Isha në dijeni”, tha për BBC-në përfaqësuesi i Izraelit, Noam Bettan. “Dëgjova se kishte fishkëllima dhe gjithçka tjetër, dhe pati një moment, si, një efekt “uau”, e dini? Pak shok.”
Prania e Izraelit në Eurovision ka qenë e diskutueshme që nga fillimi i luftës në Gaza në vitin 2023.
Transmetuesit publikë të pesë vendeve – Spanjës, Holandës, Irlandës, Islandës dhe Sllovenisë – po e bojkotojnë ngjarjen e këtij viti, duke e bërë atë më të voglin që nga viti 2003.
Transmetuesi irlandez RTÉ tha se përfshirja e Irlandës ishte “e paarsyeshme duke pasur parasysh humbjen e tmerrshme të jetëve në Gaza”, dhe transmetuesi holandez Avrotros tha se pjesëmarrja e Holandës ishte “e papajtueshme me vlerat publike që janë thelbësore për ne”.
Transmetuesi izraelit Kan i ka përshkruar mungesat e tyre si një “bojkot kulturor” i cili “dëmton lirinë e krijimit dhe lirinë e shprehjes”.
Bettan, 28 vjeç, tha se shpresonte që pesë transmetuesit të mund të ktheheshin për konkurset e ardhshme.
“Është keq për ta”, tha ai. “Ata po humbasin mundësinë për të qenë në këtë përvojë të mrekullueshme. Kështu që jam plot shpresë se vitin tjetër ata mund të këndojnë dhe të përhapin dritën e tyre.”