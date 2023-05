Pep Guardiola analizon çdo detaj të “Santiago Bernabeut” para ndeshjes me Real Madridin

Po afron koha e ndeshjes së parë gjysmëfinale mes Real Madrid dhe Manchester City në UEFA Champions League.

Një video e publikuar në rrjetet sociale shihet trajneri i klubit anglez, Pep Guardiola i vetëm në fushën e “Santiago Bernabeu”, shkruan Lajmi.net

Ai po e analizon çdo detaj të fushës, para se të bëjë të ditur edhe formacionin zyrtar të kësaj ndeshje.

Kujtojmë që para një viti, Manchester City ishte mposhtur 3 me 1 në stadiumin e klubit spanjoll, pas asaj kthese historike nga 0 me 1 në 3 me 1./Lajmi.net/