Pentagoni publikon strategjjnë e re të mbrojtjes – kujt do t’i jepet përparësi dhe cila do të jetë qasja ndaj aleatëve?
Pentagoni ka publikuar Strategjinë e tij të re Kombëtare të Mbrojtjes, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në prioritetet strategjike të Amerikës. Mbrojtja e atdheut bëhet objektivi kryesor, i ndjekur nga frenimi i Kinës përmes forcës në vend të konfrontimit, rritja e ndarjes së barrës me aleatët dhe forcimi i bazës industriale të mbrojtjes. Dokumenti…
Pentagoni ka publikuar Strategjinë e tij të re Kombëtare të Mbrojtjes, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në prioritetet strategjike të Amerikës.
Mbrojtja e atdheut bëhet objektivi kryesor, i ndjekur nga frenimi i Kinës përmes forcës në vend të konfrontimit, rritja e ndarjes së barrës me aleatët dhe forcimi i bazës industriale të mbrojtjes. Dokumenti riafirmon rëndësinë e Hemisferës Perëndimore, e përcaktuar si “e lënë pas dore” nga politikat e mëparshme, ndërsa mohon çdo zhvendosje izolacioniste nga Shtetet e Bashkuara.
Evropa dhe NATO
Lidhur me Evropën, strategjia përvetëson një ton pragmatik, Rusia klasifikohet si “një kërcënim i vazhdueshëm, por “i menaxhueshëm” për anëtarët lindorë të NATO-s. Dokumenti thekson se, ndërsa Evropa mbetet e rëndësishme, pjesa e saj në fuqinë ekonomike globale po bie. Aleatët evropianë konsiderohen mjaftueshëm të fuqishëm për të menaxhuar në mënyrë të pavarur mbrojtjen konvencionale kundër Moskës.
Siç raportohet nga Politico, dokumenti nuk e përcakton kontinentin evropian si në “rënie qytetëruese” siç bëri Strategjia e Sigurisë Kombëtare e muajit të kaluar, por thekson rëndësinë e tij në rënie. Strategjia thotë në mënyrë të qartë se “ndërsa ne do të mbetemi të përkushtuar ndaj Evropës, ne duhet dhe do të t’i japim përparësi mbrojtjes së atdheut të SHBA-së dhe parandalimit kundër Kinës”. NATO-s i bëhet thirrje të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha për sigurinë e vet, duke arritur objektivin e ri global të shpenzimeve të mbrojtjes prej 5% të PBB-së.
Qasje e re ndaj Kinës dhe Indo-Paqësorit
Strategjia e ndryshon rrënjësisht qasjen ndaj Pekinit, duke e zhvendosur theksin nga konkurrenca e drejtpërdrejtë në parandalimin e bazuar në forcën ushtarake. Qëllimi i deklaruar është të arrihet stabilitet, marrëdhënie të drejta tregtare dhe lidhje respekti me Kinën, pa kërkuar ndryshim regjimi ose duke e shndërruar rivalitetin në një konflikt ekzistencial. Kjo përfaqëson një ndryshim rrënjësor nga administrata e parë Trump në vitin 2018, e cila e identifikoi Kinën si kërcënimin kryesor për sigurinë e SHBA-së.
Dokumenti i strategjisë thekson se qëllimi nuk është “të dominohet, poshtërohet ose mbytet Kina”, por thjesht të sigurohet që as Pekini dhe as askush tjetër nuk mund të dominojë Shtetet e Bashkuara ose aleatët e saj. Në të njëjtën kohë, dokumenti u bën thirrje aleatëve aziatikë, veçanërisht Koresë së Jugut, të marrin përsipër përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre, me Korenë e Jugut të thirrur të luajë një rol parësor në pengimin e Koresë së Veriut.
Hemisfera Perëndimore në qendër
Strategjia riafirmon me forcë vlefshmërinë e Doktrinës Monroe, duke shprehur qëllimin për të rivendosur dominimin ushtarak amerikan në Hemisferën Perëndimore. Dokumenti kritikon hapur administratat e kaluara për “injorimin pa faj të interesave amerikane dhe rrezikimin e aksesit ushtarak amerikan në Kanalin e Panamasë dhe Groenlandë “.
Këto territore përmenden në mënyrë të qartë si strategjike. Shtetet e Bashkuara synojnë të garantojnë akses ushtarak dhe tregtar në to, me qëllimin për të “mos hequr dorë kurrë nga aksesi ose ndikimi i mëtejshëm mbi terrene kyçe në Hemisferën Perëndimore”, përfshirë Gjirin e Meksikës. Në frontin e Lindjes së Mesme, dokumenti pranon se Irani, pavarësisht goditjeve të fundit që ka pësuar, po kërkon të rindërtojë forcat e tij konvencionale dhe mund të përpiqet përsëri të pajiset me armë bërthamore./A2CNN