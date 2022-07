Pejani pa leje hyn me veturë në sheshin e qytetit, arrestohet nga polici civil Sot me datë 26. 07. 2022, orës 14:30 Policia e Kosovës është informuar se në Sheshin Skënderbeu në Pejë, një person kishte hyrë me veturë në qendër të qytetit dhe po rrezikon qytetarët, edhe pse me shenjë trafiku është e ndaluar qarkullimi i automjeteve. Vendit të ngjarjes ju kanë përgjigjur njësitet kompetente të Stacionit Policor…