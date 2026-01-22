Peci takohet me komandantin e KFOR-it: Temë kryesore e diskutimit ishte gjendja e përgjithshme e sigurisë
Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, ka pritur sot në zyrën e tij komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, me të cilin ka diskutuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend.
Gjatë takimit, Peci theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve lokale dhe KFOR-it, në funksion të garantimit të sigurisë për të gjithë qytetarët, pa dallim komuniteti, transmeton lajmi.net.
Ai ka falënderuar KFOR-in për kontributin e vazhdueshëm në lirinë e Kosovës, si dhe për rolin e tyre në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
Postimi i plotë:
Sot mirëprita në zyrën time komandantin e KFOR-it, Gjeneralmajor Özkan Ulutaş.
Temë kryesore e diskutimit ishte gjendja e përgjithshme e sigurisë, rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm me KFOR-in në ofrimin e sigurisë për të gjithë qytetarët nga të gjitha komunitetet pa dallim.
Falënderova KFOR-in për kontributin në lirinë e Kosovës, ruajtjen e paqes dhe stabilitetin në vend dhe rajon./lajmi.net/