PDK përsëri në sallën plenare, Musliu: Kosova është marrë peng nga LVV

Deputetët e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot nga ora 11:00 kanë qenë të pranishëm në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, ku do të duhej të mbahej vazhdimi i seancës konstituive.  Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, nga foltorja e Kuvendit, tha se Kosova është marrë peng nga deputeti Albin Kurti dhe…

Lajme

28/08/2026 11:43

Deputetët e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot nga ora 11:00 kanë qenë të pranishëm në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, ku do të duhej të mbahej vazhdimi i seancës konstituive.

 Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, nga foltorja e Kuvendit, tha se Kosova është marrë peng nga deputeti Albin Kurti dhe partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, të cilët po luajnë me fatin e vendit dhe durimin e qytetarëve.

 “Kosova është marrë peng dhe kjo është për turp. Kosova është marrë peng nga një parti, e cila erdhi në pushtet me fjalë të mëdha. Kosova është marrë peng nga një parti, e cila arriti që shpresën e qytetarëve për një jetë më të mirëqenë ta keqpërdorë për ambiciet e veta për pushtet”, shtoi Musliu.

 Duke theksuar se të gjithë ata që kanë hyrë në vallen e shtetshkatërrimit do t’i ndëshkojë ligji dhe historia, Musliu ripërsëriti kërkesën e PDK-së, që deputeti Kurti dhe LVV të kthehen në Kuvend për ta konstituuar këtë institucion.

 “Mos luani me demokracinë, mos luani me Kushtetutën. Ejani në Kuvend dhe t’i japim fund kësaj situate, sepse e keni kthyer Kosovën në një vend pa institucione, pa ligj e pa Kushtetute”, tha ajo.

 Partia Demokratike e Kosovës përsëri do t’i drejtohet kryesuesit të seancës për nga mosha, Avni Dehari, me kërkesën për vazhdimin e seancës konstituive brenda 48 orëve.

 Lidhur me këtë, dje PDK ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Deharit për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

 

Artikuj të ngjashëm

August 28, 2026

​Nis protesta kundër vrasjes së grave

August 28, 2026

Aktgjykimi ndaj Xhelal Sveçlës për gazin lotsjellës shpallet më 2 shtator

August 28, 2026

Arben Mustafa: Kurti i ka marrë peng institucionet, Kosova është jashtë...

August 28, 2026

Pa punu asgjë- 120 deputetët e zgjedhur pritet t’i kushtojnë buxhetit...

August 28, 2026

Vdes Mbreti Harald V i Norvegjisë, ishte për më shumë se tri dekada në fron

August 27, 2026

Trumpi jep urdhër që Liqenit të Ontarios t’i bëhet emri Liqeni i Amerikës

Lajme të fundit

​Nis protesta kundër vrasjes së grave

Aktgjykimi ndaj Xhelal Sveçlës për gazin lotsjellës shpallet më 2 shtator

Arben Mustafa: Kurti i ka marrë peng institucionet,...

Pa punu asgjë- 120 deputetët e zgjedhur pritet...