Arben Mustafa: Kurti i ka marrë peng institucionet, Kosova është jashtë rendit kushtetues
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për situatën e krijuar rreth konstituimit të Kuvendit. Në një konferencë për media në Kuvendin e Kosovës, Mustafa ka deklaruar se vendi tashmë është futur në një krizë kushtetuese dhe institucionale, duke akuzuar Kurtin se po pengon funksionimin normal të…
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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për situatën e krijuar rreth konstituimit të Kuvendit.
Në një konferencë për media në Kuvendin e Kosovës, Mustafa ka deklaruar se vendi tashmë është futur në një krizë kushtetuese dhe institucionale, duke akuzuar Kurtin se po pengon funksionimin normal të institucioneve, transmeton lajmi.net.
“Sot është dita e 20-të prej kur Kosova ka dalë jashtë rendit kushtetutës. Sot në Kosovë nuk mbizotëron rendi ligjor. Sot institucionet e Kosovës i ka marrë peng, një njeri që ka marrë votën e qytetarëve për të punuar në këtë vend, mirëpo atë votë po e shfrytëzon për të penguar funksionimin normal të institucioneve”, ka thënë Mustafa.
Ai ka kërkuar që Kurti të rikthehet në Kuvend dhe të mundësohet konstituimi i tij, duke paralajmëruar se durimi i qytetarëve dhe opozitës nuk do të zgjasë pafundësisht.
“Ne çdo ditë jemi edhe para ndërtesës së Qeverisë për t’i kërkuar kthimin në Kuvend dhe konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Po bëjmë aktivitete në mënyrë paqësore, në mënyrë të qetë për t’i përcjellë mesazhin e qartë”, ka deklaruar deputeti i PDK-së.
Mustafa e ka cilësuar si pozitive praninë e përfaqësuesve të Ambasadës së SHBA-së dhe Zyrës së BE-së në sallën e Kuvendit, duke thënë se kriza institucionale tashmë ka marrë vëmendje edhe nga partnerët ndërkombëtarë.
“Në seancë kishim prezentë përfaqësues të Ambasadës amerikane dhe Zyrës së BE-së në Kosovë. Është një lajm i mirë, sepse alarmi për krizën kushtetuese dhe institucionale ka arritur të ngjallë vëmendjen më konkrete edhe të ambasadës amerikane, edhe të Zyrës së BE-së. Shteti i Kosovës është një investim i përbashkët i qytetarëve të Kosovës dhe i aleatëve tanë ndërkombëtarë”, ka thënë Mustafa./lajmi.net/