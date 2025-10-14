PDK-ja pretendon për ndërhyrje të paligjshme në procesin e numërimit në Malishevë
Partia Demokratike e Kosovës ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën si po zhvillohet procesi i verifikimit dhe numërimit të fletëvotimeve në komunën e Malishevës. Sipas reagimit të degës së PDK-së në këtë komunë, në qendrën e verifikimit janë vërejtur kandidatë për Kuvend Komunal nga radhët e Nismës Socialdemokrate – konkretisht Safet Morina dhe Hafir Rexha…
Lajme
Partia Demokratike e Kosovës ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën si po zhvillohet procesi i verifikimit dhe numërimit të fletëvotimeve në komunën e Malishevës.
Sipas reagimit të degës së PDK-së në këtë komunë, në qendrën e verifikimit janë vërejtur kandidatë për Kuvend Komunal nga radhët e Nismës Socialdemokrate – konkretisht Safet Morina dhe Hafir Rexha – të cilët, sipas PDK-së, kanë qenë të pranishëm në ambientet ku është e ndaluar me ligj dhe me rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
PDK vlerëson se këto veprime përbëjnë “shkelje flagrante” që mund të komprometojnë integritetin e procesit zgjedhor dhe vullnetin e qytetarëve të Malishevës.
“Kërkojmë ndërhyrje të menjëhershme nga KQZ-ja dhe organet përgjegjëse për ta ndalur këtë ndërhyrje të papranueshme dhe për të garantuar numërim të ndershëm, transparent dhe të drejtë. Vota e qytetarëve është e shenjtë — mos lejoni që të nëpërkëmbet!”, thuhet në reagim.