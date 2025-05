“Pastrimi”: Komuna e Prishtinës ka negociuar marrëveshje me kompani private për pastrim Kompania Rajonale “Pastrimi” Sh.A. ka dalë me një reagim publik në lidhje me situatën e krijuar nga mosmarrëveshja mes tyre dhe Komunës së Prishtinës. Në këtë reagim, kompania thotë se “është thellësisht shqetësuese” qasja e Kryeqytetit ndaj ndërmarrjes publike, për të cilën thotë se është në pronësi të saj, teksa shton se komuna i ka…