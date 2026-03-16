Pas “lëshimit pe” për Ligjin për të Huajt, Ramabaja: Veprimet e Kurtit duhen përshëndetur si veprim burrështeti

16/03/2026 22:07

Analisti Sadri Ramabaja, duke diskutuar për gjendjen aktuale politike në vend, ka thënë se:

“Vetë është një fenomen: sa më stabil dhe funksional është shteti, më komod është (Albin Kurti) edhe në ndjekjen e individëve ose grupeve që veprojnë jashtë ligjshmërisë. Edhe më i kujdesshëm, edhe më bashkëpunues”, ka thënë ai.

Më tej, Ramabajës i ka bërë përshtypje raporti i Augustin Palokajt, ku sipas Ramabajës ai ka shkruar “me koordinim apo pa koordinim”.

Ai pretendon se Bashkimi Evropian ka filluar të bëjë një “ndryshim gradual”.

“Ka një ndryshim gradual edhe në qëndrimin e Brukselit në raport me Kosovën. Para sa ditësh kishim edhe largimin e fusnotës në një komitet bukur të rëndësishëm, sinjifikativ, domethënës se gradualisht politika e Bashkimit Evropian ka filluar të ndryshojë. Sinjalet janë pozitive. Ato sinjale, për fat të mirë, qeveria i ka lexuar mirë, qartë, drejt dhe ka vepruar konform interesit të republikës”.

“Këtë veprim duhet përshëndetur si veprim burrështeti, konform detyrave që ka edhe ndaj qytetarëve, edhe të minoritetit serb”, ka thënë ai në Dukagjin.

Artikuj të ngjashëm

March 16, 2026

ASK: Importi i energjisë mbetet i lartë, por prodhimi nga hidrocentralet...

March 16, 2026

Gërvalla kritikon Ramën për editorialin e përbashkët me Vuçiqin në FAZ

March 16, 2026

Raporti financiar: LVV shpenzoi mbi 4 milionë euro në 2025-ën, pastaj...

March 16, 2026

Gërvalla kritikon dekretin e presidentes: Ishte vendim i nxituar

March 16, 2026

Dëgjohen shpërthime pranë ambasadës amerikane në Bagdad

March 16, 2026

Trump prezanton plan për rinovimin e Qendrës Kennedy, lavdëron Grenell dhe...

