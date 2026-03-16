Pas “lëshimit pe” për Ligjin për të Huajt, Ramabaja: Veprimet e Kurtit duhen përshëndetur si veprim burrështeti
Analisti Sadri Ramabaja, duke diskutuar për gjendjen aktuale politike në vend, ka thënë se:
“Vetë është një fenomen: sa më stabil dhe funksional është shteti, më komod është (Albin Kurti) edhe në ndjekjen e individëve ose grupeve që veprojnë jashtë ligjshmërisë. Edhe më i kujdesshëm, edhe më bashkëpunues”, ka thënë ai.
Më tej, Ramabajës i ka bërë përshtypje raporti i Augustin Palokajt, ku sipas Ramabajës ai ka shkruar “me koordinim apo pa koordinim”.
Ai pretendon se Bashkimi Evropian ka filluar të bëjë një “ndryshim gradual”.
“Ka një ndryshim gradual edhe në qëndrimin e Brukselit në raport me Kosovën. Para sa ditësh kishim edhe largimin e fusnotës në një komitet bukur të rëndësishëm, sinjifikativ, domethënës se gradualisht politika e Bashkimit Evropian ka filluar të ndryshojë. Sinjalet janë pozitive. Ato sinjale, për fat të mirë, qeveria i ka lexuar mirë, qartë, drejt dhe ka vepruar konform interesit të republikës”.
“Këtë veprim duhet përshëndetur si veprim burrështeti, konform detyrave që ka edhe ndaj qytetarëve, edhe të minoritetit serb”, ka thënë ai në Dukagjin.