Pas largimit nga Tottenham, Mourinho zyrtarizon punën e re

Trajneri portugez, Jose Mourinho, është zyrtarizuar si kolumnisti më i ri në gazetën e njohur britanike “The Sun”, raporton lajmi.net.

Përmes një postimi në llogarinë e tyre zyrtare, The Sun, ka njoftuar se Mourinho do të shkruajë kolumne për Euro 2020.

“Special One” do të jetë pjesë e kësaj gazete të njohur për herë të parë, mirëpo dikur ishte pjesë e panelit të analistëve në “Sky Sports”.

Më 11 qershor do të fillojë edhe Kampionati Evropian, i cili hapet me sfidën Turqi – Itali./Lajmi.net/

It’s official!

Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021