Pas lajmit për Klodin, Labi ngjall kureshtje me mesazhin për Edin dhe Eljonën: Çiftimi më i mirë dhe janë nga Dukagjini
Pas lajmit që bëri bujë rreth Klodit, Labinot Rexha ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me një postim në Instastory, këtë herë me një deklaratë për Edin dhe Eljonën. Në Instastory, Labi ka publikuar një mesazh ku ka etiketuar Edin dhe Eljonën, duke shkruar: “Çifti më i mirë dhe janë nga Dukagjini do ishte @btc.edi…
ShowBiz
Pas lajmit që bëri bujë rreth Klodit, Labinot Rexha ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me një postim në Instastory, këtë herë me një deklaratë për Edin dhe Eljonën.
Në Instastory, Labi ka publikuar një mesazh ku ka etiketuar Edin dhe Eljonën, duke shkruar: “Çifti më i mirë dhe janë nga Dukagjini do ishte @btc.edi Eljona”.
Deklarata e tij ka ngjallur menjëherë reagime, pasi Rexha i ka cilësuar Edin dhe Eljonën si një prej çifteve më të mira, duke theksuar njëkohësisht edhe prejardhjen e tyre nga Dukagjini.
Ky postim vjen në një moment kur vëmendja e publikut është e përqendruar te zhvillimet e fundit dhe lajmi për Klodin, ndaj edhe deklarata e Labit nuk ka kaluar pa u komentuar.
Megjithatë, Rexha nuk ka dhënë më shumë detaje se çfarë ka dashur të nënkuptojë me këtë deklaratë. Pikërisht mënyra se si e ka formuluar mesazhin ka bërë që ndjekësit të nisin të pyesin nëse pas këtij postimi fshihet diçka më shumë sesa një kompliment.
Tashmë mbetet të shihet nëse Edi dhe Eljona do të reagojnë ndaj deklaratës së Labit, apo nëse ky do të mbetet vetëm një postim i tij në rrjetet sociale.