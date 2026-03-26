Pas fitores, Rama publikon fotografi me Konjufcën, Lladrovcin, Gashanin dhe Pecin, ia bën “tag” Kurtit: Qiti paret kryeministër

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka publikuar fotografi nga Bratisllava duke festuar fitoren e Kosovës. Në fotografi janë edhe figura tjera politike si zëvendëskryeministri i Kosovës, Glauk Konjufca, ministri i Sportit, Blerim Gashani dhe dy kryetarët e komunave, Ramiz Lladrovci i Drenasit dhe Faton Peci i Mitrovicës së Jugut, transmeton lajmi.net.

26/03/2026 22:59

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka publikuar fotografi nga Bratisllava duke festuar fitoren e Kosovës.

Në fotografi janë edhe figura tjera politike si zëvendëskryeministri i Kosovës, Glauk Konjufca, ministri i Sportit, Blerim Gashani dhe dy kryetarët e komunave, Ramiz Lladrovci i Drenasit dhe Faton Peci i Mitrovicës së Jugut, transmeton lajmi.net.

Rama në foto ia bëri “tag” kryeministrit Albin Kurti dhe shkroi me shaka: “Qiti paret Kryeministër”.

Këtë shaka e bëri pasi Qeveria në mbledhjen e fundit premtoi 500 mijë euro për kombëtaren e Kosovës nëse fiton kundër Sllovakisë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 26, 2026

Vendimi i Kushtetueses: Avantazhe për disa, zgjidhje për askënd

March 26, 2026

Pacolli reagon sërish pasi Granit Plava ia përmendi emrin në procesin...

March 26, 2026

“Njerëz të çmendur” – Pacolli reagon ndaj pretendimeve se ishte në...

March 26, 2026

“Heshtja dhe mosndëshkueshmëria po i afrohen fundit” – Gërvalla deklarohet për...

March 26, 2026

Teologu i njohur i islamit dënohet me 18 vjet burg për përdhunim në Francë

March 26, 2026

Media shtetërore iraniane: Teherani i është përgjigjur propozimit me 15 pika...

Shqipëria nuk ia del, mposhtet nga Polonia

FITORE! – Kosova në finale të “play-off”,  nuk...

Vendimi i Kushtetueses: Avantazhe për disa, zgjidhje për askënd

Çka po ndodh në Warshavë? – Polonia e...