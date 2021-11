Pas 10 vitesh, Interi siguron kalimin e grupeve në Ligën e Kampionëve

“Nerazzurrët” e bënë pjesën e tyre me një fitore 2-0 në shtëpi ndaj Shakhtar Donetsk në fillimin e mëparshëm.

Ata ende duhej të prisnin një favor nga Carlo Ancelotti, Real Madridi i të cilit i duhej vetëm të shmangte humbjen në Moldavi për të siguruar vendin e Interit.

Kjo u realizua pa probleme, pasi Real Madridi doli fitues 3-0 si mysafir ndaj Sheriff Tiraspol.

Interi tani është në raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve për herë të parë që nga sezoni 2011-12.

