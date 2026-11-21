Parashtresa e 16 nëntorit e Kryeprokurores së Hagës, Hashim Thaçi përshkruhet shumë më i rrezikshëm pas dënimit me 25 vjet burg
Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) më 16 nëntor kishte kërkuar që ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, të vazhdojë të mbahet në paraburgim në Hagë, në kuadër të rastit të dytë ndaj tij për pengim të administrimit të drejtësisë. Parashtresa e Prokurorisë, e dorëzuar më 16 nëntor 2026, ishte paraqitur vetëm një ditë para shpalljes…
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Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) më 16 nëntor kishte kërkuar që ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, të vazhdojë të mbahet në paraburgim në Hagë, në kuadër të rastit të dytë ndaj tij për pengim të administrimit të drejtësisë.
Parashtresa e Prokurorisë, e dorëzuar më 16 nëntor 2026, ishte paraqitur vetëm një ditë para shpalljes së aktgjykimit në këtë rast, të caktuar për 17 nëntor. Në të, prokurorja Kimberly P. West argumenton se vazhdojnë të ekzistojnë të gjitha arsyet ligjore për mbajtjen e Thaçit në paraburgim.
Prokuroria pretendon se Thaçi paraqet rrezik për arratisje, për pengimin e procedurave gjyqësore dhe për kryerjen e veprave të tjera penale, ndërsa vlerëson se këto rreziqe janë shtuar pas dënimit të tij me 25 vjet burgim në rastin tjetër, atë për krime lufte.
Sipas ZPS-së, vendimet e mëparshme të gjyqtarëve kanë identifikuar vazhdimisht arsye konkrete për të besuar se Thaçi mund të pengojë zhvillimin e procedurave gjyqësore. Prokuroria thotë se këto konstatime mbeten të vlefshme dhe se dënimi i fundit vetëm sa i ka përforcuar ato.
Në parashtresë theksohet se nuk ka kontestime lidhur me ekzistimin e dyshimit të bazuar se Thaçi ka kryer vepra penale që hyjnë në juridiksionin e Dhomave të Specializuara. Sipas Prokurorisë, në shqyrtimin e radhës së paraburgimit duhet të vlerësohet nëse ka ndryshuar diçka nga vendimi paraprak, ndërsa ndryshimi kryesor është shtimi i rreziqeve pas dënimit të tij në rastin për krime lufte.
ZPS-ja vlerëson se gjyqtari nuk ka nevojë t’i rishqyrtojë nga fillimi konstatimet e mëparshme, por vetëm të verifikojë nëse rrethanat mbi të cilat janë bazuar ato vazhdojnë të ekzistojnë.
Në pjesën e parë të argumentimit, Prokuroria thotë se Thaçi vazhdon të paraqesë rrezik real të arratisjes, duke marrë parasysh rrethanat e tij individuale dhe dënimin e fundit prej 25 vjetësh burgim.
“Për më tepër, THAÇI paraqet një mundësi mjaftueshëm reale për t’iu shmangur drejtësisë në rast se lirohet, pasi ai mund të ketë qasje në mjete të konsiderueshme financiare dhe mund të sigurojë lehtësisht mbështetje nga aleatët e tij, krahas mundësisë për t’u arratisur duke udhëtuar lirshëm drejt juridiksioneve që janë jashtë mundësive të kontrollit të Dhomave të Specializuara”, thuhet në shkresë.
Sipas ZPS-së, aktgjykimi në rastin aktual pritet të shpallet më 17 nëntor 2026, ndërsa Thaçi ende nuk e ka vuajtur një pjesë të konsiderueshme të dënimit maksimal me të cilin mund të përballet në këtë proces.
Prokuroria përmend disa faktorë që, sipas saj, e bëjnë të mundshme arratisjen e Thaçit në rast të lirimit.
Ajo thotë se Thaçi ka qasje në mjete të konsiderueshme financiare dhe mund të sigurojë lehtësisht mbështetjen e aleatëve të tij. Po ashtu, sipas Prokurorisë, ai ka mundësi të udhëtojë lirshëm drejt juridiksioneve që janë jashtë mundësive të kontrollit të Dhomave të Specializuara.
Një tjetër element që përmendet është rreziku i përsëritur i pengimit të procedurave dhe modeli i mosrespektimit të urdhrave të Gjykatës Speciale dhe rregullave të paraburgimit, përfshirë edhe shkeljet e fundit.
Sipas prokurores West, këto sjellje janë tregues të rëndësishëm të mundësisë që Thaçi të bëhet i arratisur nëse lirohet, ndërsa dënimi i fundit për krime lufte ia shton edhe më shumë motivin për t’iu shmangur drejtësisë.
Për këto arsye, Prokuroria konsideron se rreziku i arratisjes është konkret dhe aktual.
Prokuroria thotë se ekziston rrezik jashtëzakonisht i lartë i pengimit të procedurave
Një pjesë e rëndësishme e parashtresës i kushtohet rrezikut që Thaçi të pengojë procedurat e Dhomave të Specializuara.
Prokuroria thotë se ky rrezik mbetet jashtëzakonisht i lartë dhe përmend pesë elemente kryesore që, sipas saj, e mbështesin këtë vlerësim.
Së pari, ZPS-ja përmend dyshimin e bazuar se Thaçi ka bërë përpjekje të gjera për të penguar procesin gjyqësor në rastin e gjashtë, atë për krime lufte, i cili përbën bazën e akuzave në rastin aktual për pengim të administrimit të drejtësisë.
Së dyti, Prokuroria pretendon se Thaçi kishte rol udhëheqës në këto përpjekje për pengimin e drejtësisë.
Së treti, ajo thotë se këto përpjekje përfshinin kërkimin e bashkëpunimit dhe dhënien e udhëzimeve personave që vazhdojnë të jenë të lirë në Kosovë.
Së katërti, Prokuroria thekson se përpjekjet e pretenduara përfshinin edhe dëshmitarë të mbrojtur, të cilët konsiderohen veçanërisht të ndjeshëm.
Së pesti, ZPS-ja thotë se vazhdon të ekzistojë rreziku i hakmarrjes ndaj këtyre dëshmitarëve ose i përpjekjeve për të ndikuar në dëshmitë e tyre.
Prokuroria rikujton se në vendimet e mëparshme është konstatuar se asnjë kusht i lirimit nuk mund ta zvogëlojë në mënyrë të mjaftueshme rrezikun e pengimit të procedurave dhe as të zëvendësojë kufizimet që aktualisht vlejnë për komunikimet e Thaçit në paraburgim.
Sipas ZPS-së, edhe një zbulim i paqëllimshëm apo nga pakujdesia i informacioneve nga ana e Thaçit mund të krijojë rreziqe për procedurat dhe dëshmitarët.
Në këtë kontekst, Prokuroria thotë se duhet të merret parasysh edhe klima e vazhdueshme e frikësimit të dëshmitarëve në Kosovë.
Ajo thekson se pas aktgjykimit në rastin e gjashtë janë organizuar protesta në Kosovë, ndërsa disa persona kanë publikuar në internet thirrje për dhunë dhe veprime të tjera të kundërligjshme.
Sipas Prokurorisë, vëmendja dhe tensionet pritet të shtohen sërish pas shpalljes së aktgjykimit në rastin aktual të Thaçit.
Duke i vlerësuar të gjitha këto rrethana së bashku, ZPS-ja konsideron se ekziston një rrezik i konsiderueshëm dhe i pamohueshëm i pengimit të procedurave, i cili nuk mund të parandalohet në mënyrë të mjaftueshme jashtë qendrës së paraburgimit të Dhomave të Specializuara.
Prokuroria argumenton gjithashtu se ekziston rrezik real që Thaçi, në rast të lirimit, të kryejë vepra të tjera penale.
Sipas saj, arsyet që mbështesin vlerësimin për rrezikun e pengimit të procedurave vlejnë edhe për këtë kategori rreziku.
Në veçanti, ZPS-ja përmend mosrespektimin e vazhdueshëm të ligjeve dhe rregullave të Dhomave të Specializuara, si dhe përpjekjet për t’i anashkaluar ato.
Prokuroria vlerëson se sjelljet e tilla dëshmojnë mundësinë e përsëritjes së veprave penale në rast se Thaçi lirohet.
Në pjesën tjetër të parashtresës, ZPS-ja argumenton se nuk ekzistojnë kushte të zbatueshme të lirimit që do të mund t’i zvogëlonin në mënyrë të kënaqshme rreziqet që, sipas saj, paraqet Thaçi.
Ajo përmend veçanërisht mundësinë që ai të përdorë persona të tjerë për të komunikuar ose pajisje të komunikimit që u përkasin personave të tjerë.
Sipas Prokurorisë, një problem tjetër është pamundësia për të siguruar monitorimin efektiv të komunikimeve të tij në rast lirimi.
ZPS-ja thotë se këto rreziqe duhet të vlerësohen edhe në dritën e modelit të përsëritur të mosrespektimit të kushteve të zbatueshme të paraburgimit nga Thaçi dhe dënimit të fundit prej 25 vjetësh burgim.
Prokuroria thekson se për vazhdimin e paraburgimit mjafton edhe ekzistimi i vetëm njërit prej tri rreziqeve të përcaktuara në nenin 41(6)(b) të Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Megjithatë, sipas saj, në rastin e Thaçit janë të përmbushura të tria kriteret: rreziku i arratisjes, pengimi i procedurave dhe kryerja e veprave të tjera penale.
Ajo argumenton se kur këto rreziqe janë vërtetuar dhe nuk ekzistojnë masa më pak kufizuese sesa paraburgimi që mund t’i adresojnë në mënyrë të mjaftueshme, i akuzuari duhet të mbetet në paraburgim.
Për rrjedhojë, ZPS-ja konsideron se vazhdimi i paraburgimit të Thaçit është i domosdoshëm, i arsyeshëm dhe proporcional.
Dënimi prej 25 vjetësh në rastin e krimeve të luftës, faktor shtesë për vazhdimin e paraburgimit
Në fund të parashtresës, Prokuroria i është referuar posaçërisht ndryshimit të statusit të Thaçit pas shpalljes fajtor dhe dënimit në procesin tjetër gjyqësor, atë për krime lufte.
Sipas saj, ky zhvillim nuk e ndryshon nevojën për shqyrtimin periodik të paraburgimit në rastin aktual, por përbën një rrethanë që i shton rreziqet e përcaktuara në nenin 41(6)(b).
ZPS-ja vlerëson se dënimi i fundit e përforcon më tej rrezikun e arratisjes, të pengimit të procedurave dhe të kryerjes së veprave të tjera penale.
Ajo thekson gjithashtu se afrimi i shpalljes së aktgjykimit në rastin e dytë, atë për pengim të administrimit të drejtësisë, e bën edhe më të arsyeshëm dhe proporcional vazhdimin e paraburgimit.
Në përfundim, prokurorja Kimberly P. West i ka kërkuar gjyqtarit të vetëm të çështjes, Christopher Gosnell, që të urdhërojë vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit.
Parashtresa është dorëzuar më 16 nëntor 2026 në Hagë dhe lidhet me shqyrtimin e dymbëdhjetë të masës së paraburgimit ndaj Thaçit në rastin e dytë për pengim të administrimit të drejtësisë.