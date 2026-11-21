Isni Kilaj vizitohet nga vëllezërit e ish-presidentit Hashim Thaçi
Isni Kilaj, i cili u shpall i pafajshëm në Hagë për pengim të drejtësisë, ka bërë të ditur se sot është vizituar nga vëllezërit e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kilaj ka njoftuar se në vizitë i kishte vëllezërit e Thaçit, Ganinë, Idrizin dhe Blerimin. “Sot më nderuan me…
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Isni Kilaj, i cili u shpall i pafajshëm në Hagë për pengim të drejtësisë, ka bërë të ditur se sot është vizituar nga vëllezërit e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kilaj ka njoftuar se në vizitë i kishte vëllezërit e Thaçit, Ganinë, Idrizin dhe Blerimin.
“Sot më nderuan me vizitë vëllezërit e Presidentit Hashim Thaçi, Gania, Idrizi e Blerimi!”, ka shkruar Kilaj.