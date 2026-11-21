Hapet thirrja për Programin e Kuponëve për kopshte, përfitojnë familjet me asistencë sociale
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka hapur thirrjen për aplikim në Programin e Kuponëve për kopshte, i cili synon të mbështesë familjet përfituese të Skemës së Asistencës Sociale. Nga ky program mund të përfitojnë familjet që kanë fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeç dhe që janë banorë të komunave të përfshira në këtë…
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Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka hapur thirrjen për aplikim në Programin e Kuponëve për kopshte, i cili synon të mbështesë familjet përfituese të Skemës së Asistencës Sociale.
Nga ky program mund të përfitojnë familjet që kanë fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeç dhe që janë banorë të komunave të përfshira në këtë thirrje.
Aplikimi është i hapur për familjet që jetojnë në Vushtrri, Gjilan, Prishtinë, Pejë, Drenas, Lipjan, Ferizaj, Shtime, Viti, Fushë Kosovë, Suharekë, Gjakovë, Graçanicë, Mitrovicë, Klinë, Prizren, Obiliq dhe Podujevë.