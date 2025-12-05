Parashikimi i motit për të shtunën
Lajme
Të shtunën pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona mund të ketë edhe riga të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 3 dhe 5°C, ndërsa ato maksimale parashikohen të lëvizin nga 6 deri në 9°C, transmeton lajmi.net.
Do të fryjë erë e lehtë nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 6 m/s./lajmi.net/