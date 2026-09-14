Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe me reshje lokale shiu. Gjatë pasditës pritet gradualisht të ketë intervale kthjellimesh, ndërsa në zona të caktuara mund të ketë ndonjë rrebesh të izoluar. Era do të fryjë nga veriu, me shpejtësi prej 10-32 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 11 deri në…

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14/09/2026 23:14

Të martën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe me reshje lokale shiu. Gjatë pasditës pritet gradualisht të ketë intervale kthjellimesh, ndërsa në zona të caktuara mund të ketë ndonjë rrebesh të izoluar.

Era do të fryjë nga veriu, me shpejtësi prej 10-32 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 11 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 18 deri në 23°C. /MeteoKosova/

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