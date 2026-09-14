“Do qëndrojmë në qiell të hapur deri më 16 shtator”, veteranët e UÇK-së zbarkojnë në Hagë

Dhjetëra veteranë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës  kanë mbërritur në Hagë, në prag të seancës ku pritet të shpallet vendimi për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara të Kosovës. Veteranët kanë udhëtuar drejt Hagës për të qenë atje këtë ditë të rëndësishme dhe për të përcjellë nga afër zhvillimet në Gjykatën…

Lajme

14/09/2026 23:23

Dhjetëra veteranë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës  kanë mbërritur në Hagë, në prag të seancës ku pritet të shpallet vendimi për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Veteranët kanë udhëtuar drejt Hagës për të qenë atje këtë ditë të rëndësishme dhe për të përcjellë nga afër zhvillimet në Gjykatën Speciale.

Përmes një lidhjeje direkte në “Edicionin Special”, të realizuar nga autobusi pak pasi kishte mbërritur në Hagë, veteranët kanë treguar se qëllimi i udhëtimit të tyre është shprehja e mbështetjes për ish-krerët e UÇK-së.

Ata kanë deklaruar se kanë ardhur për t’u qëndruar pranë çlirimtarëve, duke shprehur bindjen e tyre se verdikti do të jetë në favor të ish-krerëve të UÇK-së.

Ata gjithashtu kanë bërë të ditur se do të qëndrojnë në qiell të hapur deri më 16 shtator.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

September 14, 2026

Prenkaj për tërheqjen e Sejdiut: Emri i tij u keqpërdor nga partitë politike

September 14, 2026

Bllokada institucionale, Kushtetuesja para një vendimi kyç për konstituimin e Kuvendit...

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 8, 2026

Vetëm edhe dy ditë, mund të përfitoni nga ofertat Back to School në iCore

Lajme të fundit

Selin Bollati jep këshilla për banorët e ardhshëm...

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Prenkaj për tërheqjen e Sejdiut: Emri i tij u keqpërdor nga partitë politike

Bllokada institucionale, Kushtetuesja para një vendimi kyç për...