Parashikimi i motit për të enjten
Të enjten parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Nxehtësia ekstreme mund të jetë e rrezikshme për aktivitetet në ambiente të jashtme. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10 deri në 35 km/h. Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtejshme, me minimale që do lëvizin prej 14…
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Të enjten parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Nxehtësia ekstreme mund të jetë e rrezikshme për aktivitetet në ambiente të jashtme.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10 deri në 35 km/h.
Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtejshme, me minimale që do lëvizin prej 14 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale prej 34 deri në 37°C./Meteo Kosova