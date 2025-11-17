Parashikimi i motit për ditën e nesërme

Lajme

17/11/2025 23:52

Nesër pritet të mbajë mot me i vranët dhe me reshje shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në viset malore me lartësi mbidetare mbi 1500m parashihen reshje bore.

Derisa, temperaturat minimale pritet të sillen nga 4 e 6 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimal nga 8 e 11 gradë Celsius.

Era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-6m/s.

