Parashikimi i motit për ditën e nesërme
Nesër pritet të mbajë mot me i vranët dhe me reshje shiu.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në viset malore me lartësi mbidetare mbi 1500m parashihen reshje bore.
Derisa, temperaturat minimale pritet të sillen nga 4 e 6 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimal nga 8 e 11 gradë Celsius.
Era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-6m/s.