Parandalohet një tragjedi e madhe pas ndeshjes Chelsea-Fulham, arrestohet një person i armatosur
Një person i armatosur është arrestuar afër stadiumit “Stamford Bridge”, pas ndeshjes mes Chelseat dhe Fulhamit. Raportohet se personi kishte në plan të bënte vrasje masive, ku në stadium ishin të pranishëm rreth 42 mijë tifozë. Ai kishte të veshur një helmetë, një jelek dhe ishte i armatosur me një armë (plus municion shtesë). Falë…
Sport
Një person i armatosur është arrestuar afër stadiumit “Stamford Bridge”, pas ndeshjes mes Chelseat dhe Fulhamit.
Raportohet se personi kishte në plan të bënte vrasje masive, ku në stadium ishin të pranishëm rreth 42 mijë tifozë.
Ai kishte të veshur një helmetë, një jelek dhe ishte i armatosur me një armë (plus municion shtesë).
Falë intervenimit të shpejt të policisë, në Londër u menjanua një tragjedi e vërtetë.