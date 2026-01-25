Papa Leo thotë se civilët në Ukrainë po vuajnë, bën thirrje për përfundimin e luftës
Papa Leo tha të dielën se sulmet e vazhdueshme ruse kundër Ukrainës po i lënë civilët në vend të ekspozuar ndaj të ftohtit të dimrit dhe bëri thirrje për t’i dhënë fund konfliktit. “Armiqësitë e zgjatura… kanë implikime gjithnjë e më serioze për civilët”, tha Papa Leo pas lutjes së tij javore Angelus. “U bëj…
Bota
Papa Leo tha të dielën se sulmet e vazhdueshme ruse kundër Ukrainës po i lënë civilët në vend të ekspozuar ndaj të ftohtit të dimrit dhe bëri thirrje për t’i dhënë fund konfliktit.
“Armiqësitë e zgjatura… kanë implikime gjithnjë e më serioze për civilët”, tha Papa Leo pas lutjes së tij javore Angelus.
“U bëj thirrje të gjithëve që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për t’i dhënë fund kësaj lufte”.