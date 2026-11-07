Paga minimale kundrejt realitetit financiar: A mund t’ia dalë një i ri në Kosovë me rreth 455 euro neto?
Gjendja ekonomike e të rinjve në Kosovë, të cilët zgjedhin të jetojnë të pavarur nga familja, vazhdon të mbetet një sfidë e madhe financiare, ku të ardhurat nga paga minimale nuk arrijnë të mbulojnë shpenzimet e domosdoshme mujore. Sipas një analize të publikuar nga Buletini Ekonomik, e cila bazohet te të dhënat e Agjencisë së…
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Gjendja ekonomike e të rinjve në Kosovë, të cilët zgjedhin të jetojnë të pavarur nga familja, vazhdon të mbetet një sfidë e madhe financiare, ku të ardhurat nga paga minimale nuk arrijnë të mbulojnë shpenzimet e domosdoshme mujore.
Sipas një analize të publikuar nga Buletini Ekonomik, e cila bazohet te të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) dhe hulumtimet e tregut, paga minimale neto prej afër 455 eurosh (respektivisht 500 euro bruto) lë pas një deficit mujor që varion nga 110 deri në 230 euro për çdo individ që përpiqet të sigurojë një jetesë bazike, transmeton lajmi.net.
Paga minimale dhe realiteti i shpenzimeve mujore
Përllogaritjet e bazuara në çmimet orientuese të tregut tregojnë se një i ri që jeton i pavarur – duke ndarë një banesë me 2 deri në 3 persona për të ulur kostot – përballet me shpenzime totale minimale që lëvizin mes 565 dhe 685 euro në muaj.
Duke pasur parasysh se paga neto është rreth 455 euro, diferenca negative krijon një gropë financiare të përmuajshme prej 110 deri në 230 euro, e cila e bën të vështirë ose pothuajse të pamundur mbulimin e nevojave pa ndihmë shtesë apo angazhime të tjera financiare.
Ku shkojnë paratë gjatë muajit?
Struktura e shpenzimeve tregon se pjesën më të madhe të buxhetit të një të riu e zënë ushqimi dhe banimi. Për të kuptuar më mirë se si shpërndahen këto mjete financiare, shpenzimet mujore ndahen në kategoritë e mëposhtme:
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Ushqimi dhe marketi: 250–300 €
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Qiraja (e ndarë me 2-3 persona): 130–150 €
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Rryma, uji dhe ngrohja: 40–60 €
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Higjiena dhe produktet personale: 30–40 €
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Veshmbathja: 20–30 €
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Shpenzimet e paparashikuara: 20–30 €
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Transporti: 60 €
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Interneti dhe telefoni: 15 €
Pamja vizuale dhe sfidat e jetesës urbane
Në rrafshin vizual, problematika e kostove të jetesës reflektohet qartë edhe përmes atmosferës urbane në qendrat e mëdha, ku ndërtimet e larta dhe zhvillimi i hovshëm kontrastojnë me pasigurinë financiare të brezit të ri.
Kjo situatë nxjerr në pah nevojën e ngutshme për politika më mbështetëse ekonomike dhe skema sociale që lehtësojnë barrën e të rinjve në tregun e punës./lajmi.net/