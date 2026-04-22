Pacolli mbështet krijimin e Gardës për mbrojtjen e natyrës: Kosova ka nevojë urgjente për pastërti dhe ruajtje të mjedisit

Biznesmeni Behgjet Pacolli, ka përkrahur vendimin e qeverisë për themelimin e Gardës për Mbrojtjen e Natyrës, duke thënë se, Kosova ka shumë nevojë për mbrojtjen e natyrës. Pacolli ka thënë edhe se, vendit i duhet më shumë pastërti, si dhe, ruajtje e maleve dhe vegjetacionit. Postimi: Një nga vendimet më të nevojshme dhe më të…

22/04/2026 16:32

Biznesmeni Behgjet Pacolli, ka përkrahur vendimin e qeverisë për themelimin e Gardës për Mbrojtjen e Natyrës, duke thënë se, Kosova ka shumë nevojë për mbrojtjen e natyrës.

Pacolli ka thënë edhe se, vendit i duhet më shumë pastërti, si dhe, ruajtje e maleve dhe vegjetacionit.

Postimi:

Një nga vendimet më të nevojshme dhe më të mira që ka marrë Qeveria Kurti është themelimi i Gardës për Mbrojtjen e Natyrës, si një aleancë me qytetarët për mbrojtjen e mjedisit tonë.

Kosova ka shumë nevojë për mbrojtjen e natyrës, për më shumë pastërti, për pastrimin e lumenjve, si dhe për ruajtjen e maleve dhe vegjetacionit.

Ne jemi vërtet të denjë vetëm atëherë kur sillemi me dinjitet edhe ndaj natyrës, këtij thesari që na e ka dhuruar Perëndia. Prandaj, duhet ta mirëpresim dhe ta mbështesim këtë nismë!/Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 22, 2026

​Rrënimi i garazheve në veri të Mitrovicës, përplasje e Komunës dhe...

April 22, 2026

Lushtaku për aksionin në Skënderaj: Mbi 5 mijë pjesëmarrës po i...

April 22, 2026

Kurti e pret në takimin ministrin turk të Tregtisë, shpreh gatishmërinë...

April 22, 2026

Krasniqi – opozitës: Nëse VV konsiderohet autoritare, zgjedhjet e frenojnë atë...

April 22, 2026

​Irani thotë se ka goditur tri anije në Ngushticën e Hormuzit

April 22, 2026

Lufta e godet rëndë Iranin: Mbi 2 milionë njerëz mbeten pa punë

