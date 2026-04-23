Pacolli fton shoqërinë civile të monitorojë procesin për gurëthyesit

Lajme

23/04/2026 21:19

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka njoftuar se është dërguar ftesë për organizatat e shoqërisë civile që të marrin pjesë si vëzhgues në procesin e shqyrtimit të dokumenteve për gurëthyesit.

Sipas saj, qëllimi i kësaj nisme është rritja e transparencës dhe sigurimi i një procesi të drejtë dhe të paanshëm në këtë sektor, transmeton lajmi.net.

“Sot u kemi dërguar ftesë organizatave të shoqërisë civile me kontribut të dëshmuar në mbrojtjen e mjedisit, që të marrin pjesë si vëzhgues në procesin e shqyrtimit të dokumenteve të gurëthyesve, në zbatim të vendimit që kemi marrë për këtë sektor”, ka shkruar Pacolli.

Ajo theksoi se përfshirja e shoqërisë civile është thelbësore për forcimin e mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së mjedisit përmes monitorimit të pavarur.

“Përfshirja e tyre është thelbësore për rritjen e transparencës, garantimin e një procesi të drejtë dhe të paanshëm, si dhe për forcimin e mbrojtjes së mjedisit përmes monitorimit të pavarur”, u shpreh ministrja.

Pacolli shtoi se institucionet mbeten të hapura për bashkëpunim me të gjithë akterët, me qëllim respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik.

“Jemi të hapur dhe bashkëpunues me të gjithë akterët, në mënyrë që të sigurojmë respektimin e plotë të ligjit dhe të ndërtojmë një proces të drejtë në mbrojtje të interesit publik”, theksoi ajo.

Ajo bëri të ditur se procesi i monitorimit është i hapur për të gjitha organizatat e shoqërisë civile të angazhuara në mbrojtjen e mjedisit, duke i inkurajuar ato që të aplikojnë për pjesëmarrje përmes emailit zyrtar të ministrisë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 23, 2026

Qindra metra katrorë dhe punime pa leje: Çfarë po ndërtohet në...

April 23, 2026

Sali Berisha ngushëllon për vdekjen e Qosjes: Pavarësisht mospajtimeve do ruaj...

April 23, 2026

Tragjedi në Gjakovë – 29-vjeçari humb jetën pas rënies nga lartësia...

April 23, 2026

OKB jep alarmin: Lufta në Iran po i shtyn më shumë...

April 23, 2026

The Guardian: BE-ja dhe SHBA drejt një përplasjeje të re për...

April 23, 2026

Detarët malazezë “në gjendje të mirë”, pasi Irani sekuestron anijen e...

Lajme të fundit

Qindra metra katrorë dhe punime pa leje: Çfarë...

Sali Berisha ngushëllon për vdekjen e Qosjes: Pavarësisht...

Tragjedi në Gjakovë – 29-vjeçari humb jetën pas...

Kryeziu: Kurti duhej të “lëshonte pe” për presidentin