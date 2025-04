Osmani takohet me presidentin e Kenias: Gjithmonë kënaqësi të takoj mikun e madh të Kosovës

Osmani tha se me Ruton, ka diskutuar hapat e ardhshëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.

“Gjithmonë kënaqësi të takoj mikun e madh të Kosovës, Presidentin @WilliamsRuto, dhe të diskutoj hapat e ardhshëm në forcimin e marrëdhënieve tona dypalëshe, duke i afruar edhe më shumë popujt e Kosovës dhe Kenias”, ka shkruar Osmani në “X”.

Së fundmi, shefja e shtetit mori pjesë në varrimin e Papa Françeskut, që u zhvillua dje në Romë.

Kenya e ka njohur Kosovën, si shtet të Pavarur më 26 mars të këtij viti.

Postimi i plotë i saj në “X”:

Always a pleasure to meet Kosovo’s great friend, President @WilliamsRuto, and to discuss the next steps in strengthening our bilateral relations, bringing the people of Kosovo and Kenya even closer together.

