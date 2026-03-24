Osmani shkon në Mitrovicë të Jugut, përshëndetje “akull” me Pecin, mungojnë përqafimet

Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar sot një vizitë në Mitrovica, ku është takuar me përfaqësues lokalë. Gjatë qëndrimit të saj, ajo u pa edhe në një takim me kryetarin e Mitrovicës së Jugut, Faton Peci. Ky takim vjen në një moment kur raportet mes Osmanit dhe Albin Kurti, si dhe me Lëvizja Vetëvendosje, kanë qenë…

24/03/2026 13:18

Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar sot një vizitë në Mitrovica, ku është takuar me përfaqësues lokalë. Gjatë qëndrimit të saj, ajo u pa edhe në një takim me kryetarin e Mitrovicës së Jugut, Faton Peci.

Ky takim vjen në një moment kur raportet mes Osmanit dhe Albin Kurti, si dhe me Lëvizja Vetëvendosje, kanë qenë të tensionuara për çështje politike, përfshirë diskutimet rreth kandidimit për postin e presidentit, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, Peci nuk është shprehur publikisht për këto zhvillime. Në takimin e sotëm, Osmani i foli ftohët Pecit dhe nuk pati përqafime si herat e kaluara.

Aktualisht, Peci mban postin e bashkëkryetarit në Guxo, së bashku me Donika Gërvalla-Schwarz. Kjo parti ka dalë nga një iniciativë politike e nisur më herët nga vetë Osmani./lajmi.net/

