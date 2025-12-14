Osmani për sulmin terrorist në Sidnei: Qëndrojmë në solidaritet me komunitetin hebre dhe popullin e Australisë
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka dënuar sulmin terrorist në plazhin Bondi në Australi gjatë një feste hebraike, ku mbetën të vdekur 16 persona, derisa u lënduan 40 tjerë.
Osmani përmes një postimi në platformën “X” ka shprehur ngushëllime për familjet që kanë humbur të dashurit e tyre.
“Ngushëllimet tona më të thella për familjet që humbën të dashurit e tyre në sulmin e tmerrshëm terrorist në Sydney. Zemrat tona janë me të gjithë të prekurit dhe u urojmë forcë dhe shërim të plagosurve. Ne jemi në solidaritet të plotë me Kryeministrin.@AlboMP, komunitetin hebraik dhe popullin e Australisë. Dhuna dhe urrejtja nuk duhet të kenë vend në botën tonë”, shkroi Osmani.
— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2025