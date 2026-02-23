Osmani për intervistat ndërkombëtare: Për mbrojtje të Kosovës dhe fuqizimin e zërit të popullit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shkruar në lidhje me intervistat që i ka dhënë për mediat ndërkombëtare gjatë mandatit të saj. Ajo ka thënë se në çdo intervistë qëllimi ishte mbrojta e Kosovës dhe fuqizimi i popullit.

23/02/2026 09:21

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shkruar në lidhje me intervistat që i ka dhënë për mediat ndërkombëtare gjatë mandatit të saj.

Ajo ka thënë se në çdo intervistë qëllimi ishte mbrojta e Kosovës dhe fuqizimi i popullit.

“Në çdo intervistë ndërkombëtare, me një qëllim të qartë: mbrojtjen e Kosovës dhe fuqizimin e zërit të popullit tonë!”, ka shkruar Osmani teksa ka shpërndarë edhe video nga disa intervista. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

