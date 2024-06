Osmani në Itali takohet me Clintonin: Kosova do të qëndrojë gjithnjë në krah të aleatëve

E para e shtetit ka bërë të ditur se gjatë këtij samiti është takuar me ish-sekretarin e Shtetit të ShBA-ve, Hillary Clinton dhe ambasadoren Melanne Verveer.

“Dy ditë të mbushura me diskutime përmbajtësore në Itali në “Global Women Leaders Summit”, bashkë me ish-sekretaren e Shtetit të SHBA-ve, Hillary Clinton, ambasadoren Melanne Verveer, si dhe gra të jashtëzakonshme nga mbarë bota të cilat janë shembulli më i mirë i lidershipit transformues”, shkroi Osmani.

Më tej, Osmani tha se Kosova do të qëndrojë gjithnjë në krah të aleatëve të saj për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme e më të sigurt për të gjithë.

Grateful to join Secretary @HillaryClinton, Ambassador @MelanneVerveer and other fellow women leaders and peacebuilders for the 2024 Global Women Leaders Summit in Italy.

A truly inspiring and substantive meeting focused on strategic discussions about our joint efforts to… pic.twitter.com/kVEz0KrPoK

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 28, 2024