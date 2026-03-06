Osmani fton në ora 13:00 liderët e partive për konsultime mbi datën e zgjedhjeve
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur liderët e partive politike për konsultime lidhur me përcaktimin e datës së zgjedhjeve të reja parlamentare.
Lajmi.net mëson nga burimet brenda Presidencës se takimi është planifikuar për sot në orën 13:00.
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka konfirmuar gatishmërinë e tij për të marrë pjesë në konsultime dhe ka bërë të ditur se partia e tij do të bashkëpunojë për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Ky hap vjen pas vendimit të presidentes Osmani për të shpërndarë Parlamentin, një veprim që synon të zgjidhë bllokadën politike pas dështimit të Kuvendit për zgjedhjen e presidentit./Lajmi.net/