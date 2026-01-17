Osmani: 17 janari, ditë e humbjeve të shumëfishta por edhe e krenarisë kombëtare
Presidentja Vjosa Osmani ka bërë homazhe në nderim të Jusuf e Bardhosh Gërvallës dhe Kadri Zekës.
Ajo më pas ka deklaruar se 17 janari shënon një ditë humbjesh të mëdha por njëherësh edhe ditë krenarie që lidhen me këto figura të rëndësishme kombëtare.
“17 janari është një prej ditëve më të kobshme për kombin tonë, për popullin tonë”, ka thënë Osmani në një video të publikuar në faqen e Presidencës në Facebook”.
“Është dita kur u vranë mizorisht Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zeka. Njëkohësisht, është edhe dita kur u vra Smajl Hajdaraj. Po ashtu, është dita kur humbëm heroin tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu”.
“Një ditë e humbjeve të shumëfishta, por njëkohësisht edhe një ditë krenarie për kombin tonë”.