Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së fillon përgatitjet për 28-vjetorin e Epopesë

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka njoftuar se sot është mbajtur takimi i parë i Këshillit Organizues për organizimin e manifestimit me rastin e 28 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në këtë takim u formua edhe grupi punues, i përbërë nga kryetarët e degëve të OVL UÇK-së, të cilët do…

Lajme

25/02/2026 16:20

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka njoftuar se sot është mbajtur takimi i parë i Këshillit Organizues për organizimin e manifestimit me rastin e 28 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në këtë takim u formua edhe grupi punues, i përbërë nga kryetarët e degëve të OVL UÇK-së, të cilët do të jenë përgjegjës për koordinimin dhe realizimin e aktiviteteve në nivel qendror dhe lokal.

Bëhet e ditur se takimi u kryesua nga Hysni Gucati, dhe gjatë mbledhjes u shqyrtua në detaje organizimi i manifestimit treditor, me theks të veçantë në ndarjen e detyrave, përgjegjësive dhe koordinimin ndërmjet degëve.

“Pas diskutimeve dhe konsultimeve të përbashkëta, Këshilli Organizues miratoi logon zyrtare të manifestimit dhe propozon për aprovim këtë agjendë të aktiviteteve”, thuhet në njoftim.

Më poshtë agjenda e propozuar nga grupi punues për aktivitetet, e cila pritet të aprovohet nga Këshilli Organizues i Epopesë së UÇK-së në ditët në vijim:

5 Mars:
Pritje për vizitorët në Zyrën Qendrore, si dhe në të gjitha degët e kategorive të dala nga Lufta e UÇK-së.
Ftohen institucionet arsimore që orën e parë të mësimit t’ia kushtojnë Epopesë së UÇK-së.
6 Mars:
Homazhe në ora 09:30 tek Kompleksi Memorial në Prekaz.
Homazhe në ora 10:00 tek Kompleksi Memorial në Marinë.
Në të njëjtën kohë, homazhe do të mbahen nga strukturat e dala nga lufta e UÇK-së në të gjitha komplekset memoriale në mbarë.
7 Mars:
“Nata e Zjarreve” – ndezja simbolike e zjarreve në shtatë ish-zonat operative të UÇK-së, në ora 18:00.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi, kërkohet paraburgim për...

February 25, 2026

Murat Jashari: Nuk kam ambicie për President – Familja Jashari iu...

February 25, 2026

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së fillon përgatitjet për 28-vjetorin...

February 25, 2026

​Komisioni për të drejtat e njeriut miraton planin e punës

February 25, 2026

Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet...

February 25, 2026

Zvicra do të paguajë nga 50 mijë franga për secilën viktimë...

Lajme të fundit

Brikena-Mateos për takimin me nënën: Nuk doja të të prishja

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi,...

Murat Jashari: Nuk kam ambicie për President –...

Zyrtare: UEFA vendos përfundimisht për fatin e Prestiannit