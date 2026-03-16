Orav në takim lamtumirës me Kurtin: Shpresoj që të gjitha institucionet të jenë funksionale dhe të përqendruara në integrim evropian
Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav e ka përfunduar mandatin e tij këtu.
Ai sot e ka takuar për t’i thënë lamtumirë, kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, shkruan lajmi.net.
“Ambasadori i BE-së Aivo Orav reflektoi mbi marrëdhëniet e kaluara dhe të ardhshme BE–Kosovë dhe mbi mbështetjen e konsiderueshme që BE-ja i ka ofruar Kosovës deri më tani”, ka njoftuar Zyra e BE-së në Kosovë.
Orav ka shprehur shpresën që së shpejti të gjitha institucionet të jenë funksionale dhe plotësisht të përqendruara në integrimin evropian. /Lajmi.net/
