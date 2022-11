Olympiacos nuk do të vijojë më me Marcelon Skuadra e Olymipiacos nuk është e interesuar që të vijojë më bashkëpunimin me Marcelon. Të paktën kështu bën të ditur mediumi presitigjioz, Relevo, transmeton lajmi.net. Gjendja fizike e lojtarit lë shumë për të dëshiruar, veçanërisht muajve të fundit, dhe kjo mendohet të jetë arsyeja pse klubi nuk dëshiron ta mbajë atë në skuadër. Lojtari kaloi…