62 vjeçari nga Klina i zhdukur ditë më parë gjendet shëndosh e mirë në Gjermani

23/04/2026 20:39

Është mbyllur me fund të mirë rasti i zhdukjes së 62-vjeçarit Bajram Gashi, i cili ishte raportuar i humbur në Kroaci që nga 14 prilli.

Sipas konfirmimit më të fundit nga familjarët, ai është gjetur shëndoshë e mirë në Gjermani, duke i dhënë fund shqetësimit disa ditor për fatin e tij. Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, Alberim Gashi, transmeton indeksonline.

62-vjeçari nga Sferkë e Klinë ishte raportuar i zhdukur në qytetin e Loshinj i Vogël, ndërsa rasti ishte duke u hetuar nga autoritetet kroate.

