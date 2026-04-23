62 vjeçari nga Klina i zhdukur ditë më parë gjendet shëndosh e mirë në Gjermani
Është mbyllur me fund të mirë rasti i zhdukjes së 62-vjeçarit Bajram Gashi, i cili ishte raportuar i humbur në Kroaci që nga 14 prilli. Sipas konfirmimit më të fundit nga familjarët, ai është gjetur shëndoshë e mirë në Gjermani, duke i dhënë fund shqetësimit disa ditor për fatin e tij. Lajmin e ka bërë…
Është mbyllur me fund të mirë rasti i zhdukjes së 62-vjeçarit Bajram Gashi, i cili ishte raportuar i humbur në Kroaci që nga 14 prilli.
Sipas konfirmimit më të fundit nga familjarët, ai është gjetur shëndoshë e mirë në Gjermani, duke i dhënë fund shqetësimit disa ditor për fatin e tij. Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, Alberim Gashi, transmeton indeksonline.
62-vjeçari nga Sferkë e Klinë ishte raportuar i zhdukur në qytetin e Loshinj i Vogël, ndërsa rasti ishte duke u hetuar nga autoritetet kroate.