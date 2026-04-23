Vdekja e Rexhep Qosjes – Jakup Krasniqi me telegram ngushëllimi: Ai do të jetojë përherë në kujtesën dhe respektin tonë dhe të kombit!

Lajme

23/04/2026 19:59

Zyrtari i partisë NISMA, Bilall Sherifi, informon se nëpërmjet telefonit, “Jakup Krasniqi më ngarkoi t’ju transmetoj telegram ngushëllimin e mëposhtëm në emër të atyre që padrejtësisht mbahen prapa grilave në Hagë”.

“Jeta dhe vepra e tij do të mbeten dritë udhërrëfyese dhe kujtim i paharruar për të gjithë ata që e njohën dhe e çmuan. Ai do të jetojë përherë në kujtesën dhe respektin tonë dhe të kombit!”, tha ndër të tjera Krasniqi.

Letra e plotë:

Të nderuar familjarë të intelektualit dhe atdhetarit të shquar, z. Rexhep Qosja,

Të nderuar shqiptarë,

Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të më të dashurit tuaj. Kjo humbje e rëndë na ka prekur thellë edhe neve, prandaj ndajmë me ju pikëllimin në këto çaste të vështira!

Jeta dhe vepra e tij do të mbeten dritë udhërrëfyese dhe kujtim i paharruar për të gjithë ata që e njohën dhe e çmuan. Ai do të jetojë përherë në kujtesën dhe respektin tonë dhe të kombit!

Edhe pse larg jush dhe të privuar nga liria prej vitesh, dhimbja juaj është edhe dhimbja jonë. Nga muret e heshtura të Hagës, ju dërgojmë përqafimet tona më të sinqerta dhe qëndrojmë pranë jush me zemër e shpirt!

Urojmë që të gjeni forcë në kujtimet dhe në dashurinë që ai la pas!

I përjetshëm qoftë kujtimi i tij.

Bashkudhëtarët e z. Rexhep Qosja në rrugëtimin për realizimin e aspiratave tona të ligjshme kombëtare.

Burgu i Hagës, më 23 prill 2026

Artikuj të ngjashëm

April 23, 2026

Sali Berisha ngushëllon për vdekjen e Qosjes: Pavarësisht mospajtimeve do ruaj...

April 23, 2026

Pacolli fton shoqërinë civile të monitorojë procesin për gurëthyesit

April 23, 2026

Tragjedi në Gjakovë – 29-vjeçari humb jetën pas rënies nga lartësia...

April 23, 2026

Kryeziu: Kurti duhej të “lëshonte pe” për presidentin

April 23, 2026

OKB jep alarmin: Lufta në Iran po i shtyn më shumë...

April 23, 2026

The Guardian: BE-ja dhe SHBA drejt një përplasjeje të re për...

Lajme të fundit

Sali Berisha ngushëllon për vdekjen e Qosjes: Pavarësisht...

Pacolli fton shoqërinë civile të monitorojë procesin për gurëthyesit

Tragjedi në Gjakovë – 29-vjeçari humb jetën pas...

Kryeziu: Kurti duhej të “lëshonte pe” për presidentin