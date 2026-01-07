Numërohen 92% e votave me postë, ky është rezultati

Procesi i numërimit të fletëvotimeve të votimit me postë po vazhdon në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR). Tashmë janë numruar 91.72% e votave me postë. Në bazë të rezultateve prin Lëvizja Vetëvendosje me 28,189 Vota, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës me 3,929 Vota. Partia Demokratike e Kosovës ka arritur që të sigurojë 3,473 Vota.…

07/01/2026 20:20

Procesi i numërimit të fletëvotimeve të votimit me postë po vazhdon në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR).

Tashmë janë numruar 91.72% e votave me postë.

Në bazë të rezultateve prin Lëvizja Vetëvendosje me 28,189 Vota, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës me 3,929 Vota.

Partia Demokratike e Kosovës ka arritur që të sigurojë 3,473 Vota. Ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 1,476 Vota./Lajmi.net/

