Numërimi i votave për asamble në Mitrovicë drejt fundit, VV e Guxo mbeten larg nga Arian Tahiri
Është duke vazhduar procesi i numërimit të votave për asamble komunale. Në Mitrovicë, sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga 99.05 e vendvotimeve të procesuara, Partia Demokratike e Kosovës radhitet e para me 40,43% (11,978 vota), pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 22,67% (6,716 vota). Guxo është e treta atje me 12,89%…
Lajme
Është duke vazhduar procesi i numërimit të votave për asamble komunale.
Në Mitrovicë, sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga 99.05 e vendvotimeve të procesuara, Partia Demokratike e Kosovës radhitet e para me 40,43% (11,978 vota), pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 22,67% (6,716 vota).
Guxo është e treta atje me 12,89% (3,819 vota), pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 11,94% (3,538 vota.
AKR me 3,63% ose 1,074 vota dhe Forca e Diasporës me 1,93% (572 vota).
https://resultslocal2025.kqz-ks.org/results?municipality=11&fbclid=IwY2xjawNay8JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPSzVyMlVSNE90UkhpOG82AR6PiMqWoYwgsqjBv1dU_bPQdQrYg0HmcSpXzldDP0bbM0pkpiBCHXsx1OLJlQ_aem_IvNt_1ESyz-PlpQ1R-lDKQ&votingStation=0&pollingClass=0&electionType=2