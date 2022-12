“Nuk negociohet kështu, o djem” – Limaj për veriun: Kurti po sheh filma e dokumentar

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka vlerësuar se kryeministri Albin Kurti, me vendimet e tij të fundit karshi Serbisë, e ka lexuar gabim situatën në rajon.

Sipas tij, Evropa aktualisht më shumë ka interes që Serbia të futet në NATO dhe ta largoj Rusinë, nga rajonit, sesa të gjej një kompromise ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb.

“Prej 1991 Vuçiqi s’ka hy në Ambasadë Amerikane. Por, sot nuk ka takim që s’takohet me të. Politika është pragmatizëm. Veç na shqiptarët mendojmë që na dojnë. Ne duhet me i lidh interesat me të fortit. Ky sheh filma, dokumentar. Ky e ka lexuar gabim realitetin e rajonit. Sot Evropës më shumë i intereson Serbia në NATO edhe me largu prej Rusisë, sesa një kompromis që ja jep Kosovës”, tha Limaj, shkruan Gazeta10.

Sipas tij, kryeministri Kurti e ka sjell situatën që as zgjedhjet e Kosovës, s;’mund t’i mbajë në territor të saj.

“Qe qysh ka ardh puna, nga ajo që s’po mbahen zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, na e kanë pru punën që zgjedhjet tona mos me mujt me i majtë në territori tonin. Vuçiqin, e ka sjell në pushtet populli i vet. S’po e kuptojnë. Këtë gjendje, me shku në negociata rreth 17%, një pjesë e territorit tonë, mbetet e pakontrolluar dhe e paqeverisur, dhe përball e kemi Serbinë që do ta minojë shtetin tonë. Nuk negociohet kështu o djem”, tha Limaj më tej.