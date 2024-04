Nuk mjaftojnë kontenjerët, qytetarët e Fushë Kosovës detyrohen të hedhin mbeturinat edhe në rrugë Qytetarët e vendit çdo ditë përballen me probleme të shumta në qytetet e tyre, duke filluar nga infrastruktura e dobët e deri tek mbeturinat dhe papastërtia në ambient. Si çdo qytet i Kosovës, edhe Fushë Kosova po përballet me probleme të njëjta me mbeturiant. Gazetarja e lajmi.net, Lindita Berisha, ka shkuar në Fushë Kosovë për…