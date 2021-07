Nuk ka marrëveshje mes Juventusit dhe Sassuolos për Locatellin

Sot ka pasur një takim mes dy klube italiane, duke u përpiqur të gjejnë formulën e duhur të transferimut të Locatellit në Juventus.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, oferta e parë e ‘Zonjës së Vjetër’ për mesfushorin ishte huazim për një sezon me obligim blerje më pas për 30 milionë euro, ofertë e cila u refuzua, transmeton lajmi.net.

Sassuolo po kërkon të paktën 40 milionë euro për ta lënë të lirë të largohet yllin e tyre.

Negociatat mes dy klubeve pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, pasi ‘Bianconerët’ e kanë si objektiv transferimi e reprezentuesit italian gjatë afatit kalimtar të verës. /Lajmi.net/

Juventus met with Sassuolo today. Opening bid for Locatelli: loan with obligation to buy for €30m. Sassuolo refused. Negotiations with Juve will continue as they’re Locatelli’s priority. 🇮🇹 #Juve

Sassuolo want €40m as they know Arsenal would be prepared to pay this fee. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021