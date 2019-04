Nuk duhet ta humbisni festën e Dani Alves në titullin e tetë të PSG-s

PSG e ka mbrojtur titullin e Ligue 1, duke e fituar dy herë radhazi.

Skuadra parisienë e fitoi më herët titullin e ligës, pasi Lille barazoi me Toulousen pa gola, përcjell lajmi.net.

PSG do të përballej në mbrëmje me Monaco, që e mundën 3 me 1 në Parkun e Princave, por festa e tyre filloi më herët se që pritej.

Pas fitore nga Monaco, në zhveshtoren e parisienëve filloi një festë e çmendur, gjersa Dani Alves ishte protagonisti.

Mbrojtësi brazilian filloi të notonte në parket, gjersa shokët e skuadrës i gjuanin ujë.

Më poshtë mund ta shikoni festën e Alves në titullin e tetë të PSG-së. /Lajmi.net/

Dani Alves – 35 years old but still a child at heart 😅

Here he is celebrating after securing yet another trophy 🏆 #PSGpic.twitter.com/F2MN4LQqX7

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 22, 2019